Варвару Караулову отправили в колонию

Осужденная за попытку примкнуть к запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» Варвара Караулова этапирована в колонию. Об этом «Интерфаксу» сообщил ее адвокат Сергей Бадамшин.

«Сегодня мама пришла отдать передачу в СИЗО, а ей сообщили, что Варвару этапировали», — рассказал он.

О том, куда отправили заключенную, ее родным и защитнику пока не сообщали.

В декабре 2016 года Караулова была осуждена на 4,5 года лишения свободы за попытку присоединиться к ИГ.

Ранее она была студенткой МГУ. В мае 2015 года Караулова попыталась перебраться в Сирию через Турцию, однако родителям удалось вернуть ее назад. Поначалу претензий со стороны правоохранительных органов к студентке не было.