21 апреля 2017, 17:29
Варвару Караулову отправили в колонию
Осужденная за попытку примкнуть к запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» Варвара Караулова этапирована в колонию. Об этом «Интерфаксу» сообщил ее адвокат Сергей Бадамшин.
«Сегодня мама пришла отдать передачу в СИЗО, а ей сообщили, что Варвару этапировали», — рассказал он.
О том, куда отправили заключенную, ее родным и защитнику пока не сообщали.
В декабре 2016 года Караулова была осуждена на 4,5 года лишения свободы за попытку присоединиться к ИГ.
Ранее она была студенткой МГУ. В мае 2015 года Караулова попыталась перебраться в Сирию через Турцию, однако родителям удалось вернуть ее назад. Поначалу претензий со стороны правоохранительных органов к студентке не было.
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