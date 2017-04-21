Напавший на приемную УФСБ по Хабаровскому краю ликвидирован

Мужчина, совершивший нападение на приемную Управления ФСБ России по Хабаровскому краю, убит, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей Федеральной службы безопасности России.

В Центре уточнили, что нападение было совершено 21 апреля в 17:02 по местному времени. Неизвестный вошел в приемную и, не пересекая установленную зону технического контроля, открыл стрельбу по находившимся в приемной людям.

В результате погиб сотрудник ФСБ России и один из двух посетителей. Второй посетитель получил ранения.

Нападавший уничтожен. На месте происшествия проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия.