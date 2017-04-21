ЦБ отозвал лицензии у двух московских банков

Центробанк России лишил лицензии два московских банка — «Образование» (118-е место в банковской системе РФ) и «Финарс Банк» (495-е место). Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В ЦБ отмечают, что проблемы у банка «Образование» «возникли вследствие использования крайне рискованной бизнес-модели и низкого качества значительной части активов». Банк, согласно релизу, кредитовал компании, «обладающие признаками отсутствия реальной хозяйственной деятельности».

Также ЦБ выявил «недобросовестные действия его руководства и собственников, выражавшиеся в выводе активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков».

«В целях сокрытия острого дефицита ликвидности банк искусственно ограничивал клиентов в праве распоряжения их денежными средствами», — говорится в заявлении регулятора.

В свою очередь, «Финарс Банк», как отмечает ЦБ, «являлся расчетным центром одной из платежных систем, однако не относился к кредитным организациям, признанным Банком России значимыми на рынке платежных услуг».

Деятельность банка, отмечает регулятор, «в основном была ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций, конечной целью которых являлась теневая продажа наличных денежных средств».