Госдума запретила давать детям неблагозвучные имена

Госдума в последнем, третьем чтении приняла законопроект, запрещающий включать в имя ребенка цифры, знаки, ненормативную лексику и указания на ранги и титулы. Трансляция заседания велась на сайте нижней палаты парламента.

«При выборе родителями имени ребенка не допускается использование в его имени цифр, буквенно-цифровых обозначений, числительных, символов и не являющихся буквами знаков, за исключением знака «дефис», или их любой комбинации либо бранных слов, указаний на ранги, должности, титулы», - говорится в законопроекте.

В первоначальном варианте инициативы запрещались также аббревиатуры, но во втором чтении депутаты приняли поправку, исключающую это предложение из текста законопроекта.

«Такая свобода родительского усмотрения в отдельных случаях приводит к злоупотреблению родителями их родительскими правами. Давая необычное, экзотическое имя своему ребенку, родители не всегда представляют, с какими трудностями, особенно в детском коллективе, может столкнуться их сын или дочь», – указывала в пояснительной записке автор инициативы Валентина Петренко.

В рамках действующего законодательства органы ЗАГС не имеют права отказывать в регистрации имени из-за его неблагозвучности, оскорбительности или непроизносимости. В пояснительной записке приводятся некоторые необычные имена, зарегистрированные за последние 20 лет: Николай-Никита-Нил, Христамрирадос, Дельфин, Принцесса Даниэлла, Алёша-Каприна, Лука-Счастье Саммерсет Оушен.

Также Петренко напоминает про мальчика с именем БОЧ рВФ 260602 (Биологический объект человека рода Ворониных - Фроловых, родившийся 26 июня 2002 года), проблема с которым не разрешается уже на протяжении 10 лет. Маленький БОЧ до сих пор живет без документов, так как суд встал на сторону органов ЗАГС Москвы, отказавшихся регистрировать ребенка с таким именем в защиту его интересов.