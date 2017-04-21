Напавшим на приемную ФСБ в Хабаровске оказался неонацист

На приемную ФСБ в Хабаровске напал местный житель Конев А. В. 1999 года рождения, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей спецслужбы.

В ФСБ отметили, что «имеются данные о его принадлежности к неонацистской группе».

Нападение на приемную произошло сегодня около 17:00 по местному времени (12:00 мск). Согласно официальному сообщению на сайте ФСБ, нападавший открыл огонь по находившимся в приемной людям. В результате погиб сотрудник ФСБ России и один из двух посетителей — граждан одной из стран СНГ. Второй посетитель получил ранения.

Нападавший был убит.