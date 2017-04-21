21 апреля 2017, 15:02
Спецслужбы не нашли бомбу у напавшего на здание УФСБ в Хабаровске
Сотрудники силовых структур не обнаружили взрывное устройство у мужчины, совершившего нападение на здание управления Федеральной службы безопасности России по Хабаровскому краю, сообщает РИА Новости.
В Центре общественных связей ФСБ уточнили, что вещи напавшего осмотрели специалисты-взрывотехники. Сообщения о взрыве не подтвердились.
Ранее в ФСБ сообщили, что нападение со стрельбой устроил житель Хабаровского края Конев А.В. 1999 года рождения, входивший в неонацистскую группировку.
Жертвами нападения стали два человека, еще один получил ранения.
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