Спецслужбы не нашли бомбу у напавшего на здание УФСБ в Хабаровске

Сотрудники силовых структур не обнаружили взрывное устройство у мужчины, совершившего нападение на здание управления Федеральной службы безопасности России по Хабаровскому краю, сообщает РИА Новости.

В Центре общественных связей ФСБ уточнили, что вещи напавшего осмотрели специалисты-взрывотехники. Сообщения о взрыве не подтвердились.

Ранее в ФСБ сообщили, что нападение со стрельбой устроил житель Хабаровского края Конев А.В. 1999 года рождения, входивший в неонацистскую группировку.

Жертвами нападения стали два человека, еще один получил ранения.