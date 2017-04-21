Дума приняла закон об ограничениях для онлайн-кинотеатров

Госдума приняла закон, устанавливающий ограничения в структуре собственности онлайн-кинотеатров. Об этом сообщается в карточке документа на сайте нижней палаты.

Согласно принятому закону, владельцем онлайн-кинотеатра может быть гражданин России, не имеющий гражданства другого государства, или российская компания.

Капитал иностранных компаний и инвесторов ограничен 20%, как это ранее было сделано для СМИ.

Речь идет о сервисах, аудитория которых составляет более100 тысяч россиян в месяц.

Законопроект подготовили депутаты Шамсаил Саралиев («Единая Россия») и Андрей Луговой (ЛДПР).