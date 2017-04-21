Песков не опроверг сообщения о стягивании российских войск к границе КНДР

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения западных СМИ о стягивании российских войск к границе с КНДР, но и не опроверг их.

«Вопросы дислокации войск внутри страны не относятся к категории публичных», — цитирует ответ Пескова РИА Новости.

Ранее газета Daily Mail сообщила, что российское руководство якобы направило дополнительные военные силы и технику на границу с Северной Кореей, опасаясь потока беженцев в случае нанесения ракетного удара США по КНДР. По данным издания, это решение было принято после сообщений о том, что Китай якобы выдвинул 150 тысяч солдат на границу с КНДР.