21 апреля 2017, 14:49
Песков не опроверг сообщения о стягивании российских войск к границе КНДР
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения западных СМИ о стягивании российских войск к границе с КНДР, но и не опроверг их.
«Вопросы дислокации войск внутри страны не относятся к категории публичных», — цитирует ответ Пескова РИА Новости.
Ранее газета Daily Mail сообщила, что российское руководство якобы направило дополнительные военные силы и технику на границу с Северной Кореей, опасаясь потока беженцев в случае нанесения ракетного удара США по КНДР. По данным издания, это решение было принято после сообщений о том, что Китай якобы выдвинул 150 тысяч солдат на границу с КНДР.
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