21 апреля 2017, 14:31
Кремль опроверг причастность к роликам о Навальном-Гитлере
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что администрация президента России не причастна к созданию видеороликов, в которых оппозиционера Алексея Навального сравнивают с Адольфом Гитлером, сообщает «Интерфакс».
Песков заявил, что подобные ролики – «не совсем повестка дня» для Кремля.
При этом представитель Кремля отметил: «Палитра мнений на этот счет достаточно обширна, есть очень аргументированная точка зрения, что упомянутые вами граждане могут сами стоять за изготовлением этих роликов, если задаться примитивным вопросом – а зачем и для кого это нужно».
Ранее СМИ сообщали, что в администрации президента организован специальный отдел, который готовит материалы, призванные дискредитировать Навального.
Обсудите в соцсетях
Loading...
Новое