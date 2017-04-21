Кремль опроверг причастность к роликам о Навальном-Гитлере

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что администрация президента России не причастна к созданию видеороликов, в которых оппозиционера Алексея Навального сравнивают с Адольфом Гитлером, сообщает «Интерфакс».

Песков заявил, что подобные ролики – «не совсем повестка дня» для Кремля.

При этом представитель Кремля отметил: «Палитра мнений на этот счет достаточно обширна, есть очень аргументированная точка зрения, что упомянутые вами граждане могут сами стоять за изготовлением этих роликов, если задаться примитивным вопросом – а зачем и для кого это нужно».

Ранее СМИ сообщали, что в администрации президента организован специальный отдел, который готовит материалы, призванные дискредитировать Навального.