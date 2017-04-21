Песков прокомментировал сообщения о преемнике Путина

В Кремле не станут проверять сообщение о том, что сенатор Франц Клинцевич якобы заявлял о выдвижении спикера Госдумы Вячеслава Володина в качестве преемника Владимира Путина на президентских выборах. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Накануне представитель общероссийской организации инвалидов войны в Афганистане на встрече с Путиным пожаловался на претензии к организации со стороны сенатора Клинцевича. По словам представителя ветеранской организации, в своем письме Клинцевич якобы заявил, что Володин будет следующим президентом России.

В ответ Путин заметил, что «преемника может выбрать только российский народ».

«Безусловно, — отметил сегодня Песков, — здесь нет никакого предмета для проверки. Тем более, что президент достаточно ясно отреагировал на этот сюжет. Здесь вряд ли может быть какое-то поле для дискуссий и для кривотолков».