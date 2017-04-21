Украина заявила России протест из-за Ялтинского форума

Министерство иностранных дел Украины направило российской стороне ноту протеста в связи с проведением Ялтинского международного экономического форума, сообщается на сайте украинского внешнеполитического ведомства.

Форум пройдет в Крыму 20-22 апреля. В нем примут участие более 1,5 тысяч бизнесменов, политиков, государственных и общественных деятелей более чем из 40 стран мира.

По мнению МИД Украины, проведение мероприятия Россией в Крыму, который украинские власти по-прежнему считают своей территорией, нарушает государственный суверенитет Украины и нормы международного права, в том числе резолюции Генассамблеи ООН: «В этом контексте высказано категорическое требование о принятии российской стороной неотложных мер по восстановлению территориальной целостности и суверенитета Украины, неукоснительного соблюдения общепризнанных норм международного права и немедленного прекращения практики проведения без согласия Украины любых мероприятий на ее суверенной территории».