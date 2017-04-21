Выпускные балы в школах Ингушетии отменили из-за Рамадана

Министерство образования и науки Республики Ингушетия распорядилось отменить в школах региона выпускные балы в связи с наступлением Рамадана, говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook.

«Последний звонок» в школах Ингушетии запланирован на 24 мая, а с 26 мая начинается священный для мусульман месяц Рамадан. Руководителей образовательных учреждений республики предупредили об отмене в связи с этим выпускных балов.



Отметим, что Конституция России закрепляет светский характер государства и отделение религиозных объединений от государства. Кроме того, законодательство закрепляет светский характер образования в России.