В офис «Офицеров России» пришли за документами

В офисе общественной организации «Офицеры России» проходят следственные действия в связи с задержанием одного из членов организации, задержанного по подозрению в разбое. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу «Офицеров России».

Член организации Александров А. И. был задержан в ночь на 18 апреля.

В ходе обыска, по словам пресс-службы, «полицию интересовали документы, касающиеся этого гражданина».

По словам представителя «Офицеров России», их руководство «оказало максимальное содействие и предоставило все документы, запрошенные в рамках расследования».

Как сообщало накануне агентство «Москва», по подозрению в грабеже был задержан инспектор «Офицеров России» с двумя предполагаемыми сообщниками.

Источник агентства рассказал, что 30-летний гражданин Азербайджана заявил на них в полицию. По его словам, двое мужчин и женщина пригрозили ему ножом, отняли мобильный телефон и скрылись. Нападение произошло на юге Москвы, на улице Бирюлевская.

Подозреваемых задержали в квартире на той же улице.