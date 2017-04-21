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21 апреля 2017, 13:48
Аэрофлот взятка мошенничество

Топ-менеджера «Аэрофлота» арестовали за хищение 25 млн рублей

«Аэрофлот»
«Аэрофлот»
сайт компании

Директор департамента строительства «Аэрофлота» задержан по подозрению в хищении 25 млн рублей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на столичное управление на транспорте Следственного комитета России.

Задержанного, по данным агентства, зовут Андрей Шариков.

По версии следствия, Шариков узнал, что представители компании «ЭнергоХолдинг», судившейся с «Аэрофлотом» по поводу оплаты электроэнергии на 120 млн рублей, решили дать взятку судье.

В 2015 году Шариков предложил передать взятку в размере 25 млн рублей, но деньги присвоил себе.

Шариков заключен под стражу по подозрению в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями.

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