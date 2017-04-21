400 миллионов рублей инвестируются в российского разработчика роботехники для горной добычи

Международный венчурный фонд под управлением I2BF Global Ventures и ВТБ Капитал Управление активами инвестируют в R&D разработки по созданию роботизированной техники для горной добычи. Это проект «Интеллектуальный карьер» по созданию первой в России технологии безлюдной добычи твердых полезных ископаемых. Финансирование проходит в рамках инвестиционного соглашения с «ВИСТ Групп» и дочерней компания «ВИСТ Майнинг Технолоджи», резидентом Фонда «Сколково». Средства также будут вложены в международную экспансию компании, в том числе, они пойдут на локализацию и адаптацию решений для казахстанского рынка.

Проект ВИСТ Групп «Интеллектуальный карьер» реализуется в стратегическом партнерстве с крупнейшим производителем угля в России – компанией СУЭК. Технологии и решения ВИСТ Групп для горнодобывающей промышленности направлены на снижение операционных затрат для предприятий и рост эффективности производств.

Решение об инвестировании комментирует Александр Корчевский, Партнер и глава I2BF в России: «Команда ВИСТа стала работать и создавать продукты на основе беспилотных технологий задолго до того, как это направление получило признание со стороны инвесторов. Динамика и рост бизнеса компании в России и Казахстане, а также ее успешный выход на международные рынки стали для нас определяющими для заключения этой сделки, и мы рады приветствовать ВИСТ в нашем портфеле компаний, внедряющих технологии автоматизации и робототехники для увеличения производительности человека в индустриальной среде».

В свою очередь Игорь Богачев, Вице-президент, Исполнительный директор кластера информационных технологий Фонда «Сколково», отмечает перспективность разработок резидента: «Компания ВИСТ стала участником «Сколково» одной из первых. Эта команда – отличный пример того, как прикладные разработки превращаются в успешный растущий бизнес. Я считаю, что у ВИСТ отличные шансы стать по-настоящему международной компанией, национальным чемпионом в области управления карьерной техникой и беспилотным транспортом».

Сейчас компания фокусируется на роботизации процессов добычи и автономной технике, внедрение которой позволит не только увеличить производительность труда, но и повысить безопасность проведения открытых горных работ, что является мировым трендом в горной добыче. По словам Дмитрия Владимирова, Генерального директора АО «ВИСТ Групп» ведущие мировые производители сырья и оборудования (Rio Tinto, BHP Billiton, Komatsu) инвестируют миллиарды долларов в создание и применение роботизированных решений.

«Я уверен, что ресурс Фонда ускорит появление автономной техники на российских предприятиях и мы будем способны создавать технологии мирового уровня. Используя привлекаемые инвестиции мы также рассчитываем усилить присутствие нашей компании на международных рынках: это Северная и Южная Африка, Индонезия, Индия, страны Латинской Америки и предлагать потенциальным клиентам надежные и инновационные решения для совершенствования процесса добычи», – подчеркивает Дмитрий Владимиров.

Инвестиционным консультантом в сделке выступила Инвестиционная служба Фонда «Сколково». По мнению Инвестиционного директора Фонда Владимира Саковича, ВИСТ – пример немногочисленных пока российских компаний, которые имеют положительные финансовые показатели в России, продают здесь свои продукты, обладают огромным потенциалом продвижения их на международные рынки, и при этом динамично развивают новые, очень высокотехнологичные решения. «Это позволяет компании сохранить лидерские позиции как на российском, так и мировом рынках, что, конечно же, требует серьезных инвестиций. Все эти преимущества компании, тем не менее, сделали для нас процесс привлечения инвестиций непростым: для венчурных фондов компания оказалась уже достаточно крупной, а для фондов прямых инвестиций – излишне технологической. Тем не менее, I2BF и ВТБ Капитал Управление активами смогли увидеть во всех указанных параметрах бизнеса большие перспективы и очевидно являются правильными партнерами для реализации всех намеченных планов ВИСТ», – говорит Владимир Сакович.

Системы ВИСТ Групп уже внедрены на всех карьерах ведущего в мире производителя фосфатных удобрений, марокканской OCP Group. Кроме того, ряд горно-металлургических предприятий страны давно являются клиентами ВИСТ Групп. Сейчас усиление позиций на международных рынках является стратегическим приоритетом для разработчиков. В конце 2017 года ВИСТ Групп планирует представить первые роботизированные карьерные самосвалы.