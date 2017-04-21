СК отказался проверять информацию из фильма ФБК о Медведеве

Следственный комитет России отказался давать правовую оценку фактам, изложенном в расследовании Фонда борьбы с Коррупцией о «тайной империи» премьер-министра Дмитрия Медведева. Запрос о проведении расследования подавал депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин.

В ответе из СКР, который Рашкин опубликовал в твиттере, говорится, что так как имущество, о котором говорится в расследовании, записано на некоммерческую организацию, то проверку должна проводить прокуратура.

Поэтому обращение по поводу расследования было направлено в Генпрокуратуру РФ.

До меня наконец дополз ответ Следственного комитета по имуществу Медведева. pic.twitter.com/Ya4rQ13v9b — Валерий Рашкин (@RashkinV) 21 апреля 2017 г.

В фильме-расследовании «Он вам не Димон» говорится о том, что Медведев пользуется особняками в Плесе, Московской области и других местах, записанными на некоммерческие фонды.