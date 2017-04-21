СК направил в Хабаровск опытных следователей и криминалистов

Следственный комитет России направил на Дальний Восток «опытных следователей и криминалистов» для помощи в расследовании нападения на ФСБ в Хабаровске. Об этом сообщается на сайте СК.

Отмечается, что военное следственное управление СК по Восточному военному округу уже возбудило дело по трем статьям УК «Убийство двух и более лиц», «Незаконный оборот оружия» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

Судя по перечню статей, ведомство не занимается расследованием нападения на стрелковый клуб в Хабаровске, с оружием из которого 17-летний подросток-неонацист позднее устроил стрельбу в хабаровском управлении ФСБ.

«Направлены опытные следователи и криминалисты Главного следственного и Главного военного следственного управлений СК России», — говорится в сообщении.

Сегодня утром в Хабаровске был совершен налет на стрелковый клуб. Преступники похитили оружие и убили охранника.

Около 17:00 (10:00 мск) один из налетчиков, который, как считает ФСБ, и убил охранника, вошел в управление ФСБ и открыл стрельбу по посетителям и сотрудникам. Один сотрудник ФСБ и один посетитель были убиты, еще один посетитель получил ранения. Нападавший был застрелен.

Еще один налетчик на стрелковый клуб задержан.