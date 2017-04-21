Напавший на ФСБ рассказал подруге о планах совершить убийство

Житель Хабаровска Антон К., устроивший стрельбу в краевом управлении ФСБ, был связан с неонацистской группировкой «Штольц». О своих планах совершить убийство он рассказал своей подруге, сообщает Dvnovosti.ru.

«Недавно мы стали переписываться, он рассказывал о том что он "правый" человек и ненавидит "чурок". Так как в его жизни были проблемы, по его словам, ему нечего было терять и он хотел "уехать куда-то чтобы сотворить что-то". Видимо это "что-то" он сотворил», — сообщила девушка.

Она отметила, что 18-летний К. брал пример с неонациста Максима Марцинкевича (Тесака) — «не курил, не пил, занимался спортом. Хотел уничтожить, по его словам, "плохих людей", то есть граждан Средней Азии».

Она также опубликовала скриншот переписки от 20 апреля, в которой К. выражает презрение к российской власти и отмечает: «Жаль, что меня очернят после моей смерти. Мол, урод, убийца, нацист».

Как пишет «КП», К. был азербайджанецем по национальности, в поле зрения сотрудников ФСБ он попал в 14 лет: состоял на учете как участник неонацистской организации. Через несколько дней ему должно было исполниться 18 лет.

В 17 часов по местному времени (10:00 мск) К. зашел в управление ФСБ в Хабаровске и начал расстреливать людей. Погиб переводчик с азербайджанского и сотрудник отдела по защите конституционного строя Яков Хасанов. Еще один человек был ранен, нападавший был убит.