В Киргизии вновь заявили о постановочном задержании фигуранта дела о теракте в метро

Имеющий российское гражданство Акрам Азимов, арестованный по делу о теракте в петербургском метро, 15 апреля был вывезен из больницы в городе Ош сотрудниками Госкомитета национальной безопасности Киргизии. Это письменно подтвердили главврач частной клиники «Хосият» Зина Каримова и лечащий врач подозреваемого Санжарбек Тохташев, сообщает РБК, ссылаясь на документ.

Письмо было направлено отцу подозреваемого Ахралу Азимову.

19 апреля ФСБ распространила видео задержания Акрама Азимова в Москве. Судя по кадрам, он был задержан на остановке транспорта, при себе у него нашли боевую гранату.

Родственники Азимова заявляли, что он не мог по своей воле оказаться в Москве, так как был задержан в Киргизии. Видео задержания из Москвы они называли постановочным.

В письме врачей сообщается, что 13 апреля Акрам Азимов обратился в клинику и был госпитализирован с гайморитом. 15 апреля ему сделали операцию, и в тот же день Азимова забрали трое сотрудников ГКНБ.

Так как спустя два дня Азимова не вернули, больной был выписан. Врачи отмечают, что ему необходимо пройти дальнейшее лечение.

«Да, он вывезен ГКНБ, потом его не вернули. Фамилию не назвали, угрожали врачу — говорили: "Хочешь, и тебя заберем?". Потом пришла его мать, и ей сказали, что [Азимов] куда-то ушел, мы не знаем, где он», — заявил РБК по телефону дежурный врач клиники «Хосият».

Азимова подозревают в том, что вместе с братом Аброром он участвовал в подготовке теракта в метро.