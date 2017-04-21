Появилось видео с места стрельбы в Хабаровске

Издание Dvnovosti.ru опубликовало видеозапись с места стрельбы в здании ФСБ в Хабаровске. На кадрах, сделанных перед полицейским ограждением, одна из местных жительниц возмущается, что не может пройти на оцепленную улицу.

Ранее сегодня в 17:02 по местному времени (12:02 мск) неизвестный мужчина совершил нападение на приемную управления ФСБ по Хабаровскому краю.

Войдя в приемную, он открыл стрельбу по находившимся там людям. Ответным огнем нападавший был убит.

Изначально сообщалось о взрыве перед зданием ФСБ.

Источник Dvnovosti.ru, близкий к ФСБ, сообщил, что среди сотрудников спецслужбы один человек получил ранение.