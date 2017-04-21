21 апреля 2017, 20:24
Пилот катапультировался перед посадкой на аианосец США «Карл Винсон»
Пилот палубного истребителя-бомбардировщика F/A-18E не смог приземлиться на авианосец ВМС США «Карл Винсон». Пилот катапультировался перед заходом на посадку, сообщается на сайте 7-го флота ВМС.
Авария произошла в межостровном море Сулавеси. Летчик был быстро спасен, его вытащили из воды при помощи вертолета.
Видимых травм военнослужащий не получил. О судьбе истребителя не сообщается.
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