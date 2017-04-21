WADA изучит найденную в России замену мельдонию

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заявило, что знает о существовании ряда препаратов, схожих по своим свойствам с запрещенным мельдонием, но для их включения в списки запрещенных необходимо проведение экспертизы, сообщает РБК.

«Сейчас WADA изучает ряд препаратов и медикаментов, которые обладают схожими метаболическими эффектами, чтобы понять, стоит ли в дальнейшем включать их в список запрещенных», — говорится в заявлении Всемирного антидопингового агентства.

В агентстве пояснили, что для включения того или иного препарата в черный список, его оценивают по трем критериям: приносит ли вещество вред здоровью спортсмена, противоречит ли его использование спортивному духу и может ли оно потенциально повышать работоспособность спортсменов.

О том, что в России разработаны препараты, способные заменить мельдоний, 19 апреля сообщил глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Уйба. По его словам, эти препараты работают «в разы лучше, чем мельдоний», и не входят в черный список WADA.

WADA запретила употребление спортсменами мельдония с 1 января 2016 года. После этого ряд спортсменов был дисквалифицирован, а российским легкоатлетам, за исключением Дарьи Клишиной, запретили участвовать в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.

Мельдоний был создан в 1975 году в Латвии и продавался в странах бывшего СССР под торговым названием «Милдронат». Препарат использовался для ускорения реабилитации после физических нагрузок и в послеоперационный период, а также в составе комплексной терапии при заболеваниях сердца.

В конце марта стало известно, что российский кабмин убрал мельдоний из списка уголовно наказуемого допинга.