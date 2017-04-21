«Секретные материалы» продлили еще на один сезон

В 2017–2018 годах выйдет еще один сезон сериала «Секретные материалы», в который войдут десять новых эпизодов – такое решение приняли в кинокомпании Fox, сообщает Hollywood Reporter.

Главные роли в сериале исполнят Дэвид Духовны и Джиллиан Андерсен, игравшие Фокса Малдера и Дану Скалли в прошлых сезонах. Исполнительный продюсер и создатель сериала Крис Картер также остался в съемочной группе.

Сериал «Секретные материалы», рассказывающий о расследованиях паранормальных явлений двумя агентами ФБР Фоксом Малдером и Даной Скалли, выходил с 1993 по 2002 годы.

В начале 2016 года Fox решила выпустить еще один, десятый по счету, сезон из шести серий. Возрождение сериала было хорошо встречено критикой и поклонниками, он стал одним из самых успешных телепроектов года.