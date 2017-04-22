СМИ узнали о предполагаемом заказчике теракта в Петербурге

Сотрудники Следственного комитета (СКР) и ФСБ проверяют причастность к теракту в петербургском метро ошского узбека, полевого командира по прозвищу Абу Салах аль-Узбеки. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Об Абу Салахе рассказал осужденный Московским окружным судом в феврале 2017 года 19-летний Исломжон Захидов. По его информации, Абу Салах является лидером выходцев из Средней Азии, которые сражаются в Сирии и относятся к организации «Таухид валь-Джихад».

«Допрашивали моего клиента очень много. Состоялись десятки допросов. Вначале были общие допросы, а потом детальные по каким-то отдельным вопросам и эпизодам. Так что он довольно подробно рассказывал и про отца, и про взаимоотношения с его другом Абу Салахом. И про то, как они там в Сирии жили, как воевали, и про подробности жизни в России», — рассказал «Газете.ру» адвокат Захидова Юрий Виноградов.

По его словам, отец Захидова сдружился с Абу Салахом в Москве, где они вместе занимались развозкой товаров. Абу Салах был одним из водителей. На допросе Захидов-младший рассказал, что его отец дал Абу Саламу несколько тысяч долларов на учебу в медресе в Дамаске. Позднее Абу Салах стал эмиром в Сирии, а отец Захидова — его ближайшим помощником.

Издание отмечает, что официально имя заказчика правоохранительные органы пока не назвали.

Ранее стало известно о лишении российского гражданства Акбаржона Джалилова, совершившего теракт в метро Петербурга. Такое решение было принято после того, как суд установил, что его отец предоставил ложные сведения, когда сам запрашивал гражданство РФ.