При нападении боевиков на военную базу в Афганистане погибли 140 человек

В результате нападения боевиков исламистского движения «Талибан» (запрещено в РФ) на военную базу на севере Афганистана погибли по меньшей мере 140 афганских военнослужащих. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальные лица Афганистана.

Информацию о 140 жертвах сообщил чиновник из города Мазари-Шариф. Он также добавил, что в госпитали поступило много раненых. Другие представители афганского руководства заявили, что жертв может быть больше.

Нападение на военную базу у города Мазари-Шариф в провинции Балх произошло 21 апреля. Сначала смертник активировал взрывное устройство у ворот, затем экстремисты, переодетые в афганскую военную форму, въехали на территорию части на двух пикапах.