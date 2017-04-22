Директор музея «Исаакиевский собор» решил уйти в отставку

Народный артист России Николай Буров уйдет с поста директора музея «Исаакиевский собор» по собственному желанию. Об этом он сообщает радиостанция «Говорит Москва».

«У меня 5 июня заканчивается контракт. Как вы знаете, директора — люди наемные, и защищены законом меньше всего. Не дожидаясь этого срока, я решил 1 июня самостоятельно уйти в отставку», — заявил Буров в интервью радиостанции 22 апреля.

Он пояснил, что не хочет «на старости лет быть уволенным». Буров подчеркнул, что «это не бегство с корабля, а обдуманный нормальный уход». При этом он выразил надежду, что власти Санкт-Петербурга сохранят коллектив учреждения.