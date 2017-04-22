Мемория. Игорь Данилов

22 апреля 1964 года родился Игорь Данилов, программист, создатель антивируса Dr. Web

Личное дело

Игорь Анатольевич Данилов (53 года) родился в Ленинграде. Окончил Ленинградский институт авиационного приборостроения. После института работал инженером по авиационным оборонным проектам в ЦНПО «Ленинец», занимался обработкой сигналов в системе наведения для истребителей.

В начале 90-х годов, заинтересовавшись проблемой вирусов, создал свой первый антивирус – резидентный сторож Tadpole. В следующем году Tadpole был полностью переписан и стал более универсальным. Эту разработку Данилов использовал в своем НИИ для защиты от вирусных угроз. Помимо этого был разработан антивирусный сканер. Соединив две эти разработки, Данилов создал антивирусную систему Spider’s Web.

Первым полноценным антивирусом стал пакет SpiderWeb, в который входили три программы: Spider, Dr.Web и ревизор диска Scorpion. В 1992 году Данилов принял с ним участие в конкурсе «1&1» для стран Восточной Европы, целью которого был поиск интересных программных продуктов, и выиграл грант на бесплатный стенд в крупнейшей компьютерной выставке CeBIT’93 в Ганновере (Германия).

Пообщавшись на выставке с другими специалистами и заказчиками антивирусного ПО, Данилов осознал, что «нужно делать все совершенно по-другому». После выставки появилось понимание, в каком направлении нужно двигаться. «Стало понятно, что мне одному весь проект не потянуть - т. е. на высоком технологическом уровне, так, чтобы все было сделано правильно. Поэтому я просто выбрал один компонент - Dr.Web - и начал его развивать. Но при этом всегда помнил, что важны и другие составляющие, которые я рано или поздно доведу до ума и включу в состав», - вспоминал Игорь позднее.

В 1993 году созданный Даниловым антивирус Dr.Web стал первой антивирусной программой, распознавшей и уничтожившей полиморфный вирус. Это принесло ему известность в среде мировых разработчиков антивирусных средств и специалистов по борьбе с вирусами.

В течение следующих нескольких лет у Dr.Web появился эвристический анализатор, обнаруживающий неизвестные вирусы, а эмуляция процессора дала возможность бороться со сложными полиморфными вирусами. Появилась одна из первых в мире версия для Novell NetWare. В это же время Dr.Web обзавелся функцией обновления вирусной базы.

В 1999 году была выпущена первая в мире комплексная система по предотвращению вирусных атак на компьютеры с системой Windows (95/98).

В 2000 году Dr.Web получил сертификат соответствия Министерства обороны РФ.

В 2002 году была выпущена бета-версия антивируса для систем Unix. Реализованная в нем функция лечения файлов «на лету» являлась на тот момент уникальной.

В 2003 году Игорь Данилов основал компанию «Доктор Веб», став в ней техническим директором.

В 2005 году Лаборатория Данилова выпустила утилиту Dr.Web CureIt!, быстро ставшую популярной в качестве «скорой помощи» для экстренного лечения от вирусов. Утилита распространяется бесплатно и не конфликтует с уже установленными антивирусами других фирм.

В 2007 году началось тестирование сервиса Dr.Web AV-Desk, который провайдеры предоставляют своим подписчикам в качестве услуги.

В 2010 году компания выпустила антивирус для Android, который многие до сих пор считают лучшим решением для этой платформы.

Игорь Данилов женат, имеет двоих детей.

Чем знаменит

Игорь Данилов

Игорь Данилов – создатель одного из самых известных и успешных российских антивирусов. Из любительской программы Dr.Web вырос до целого семейства коммерческих антивирусных продуктов.

Уже первая версия программы Spider’s Web (прототипа Dr. Web), вышедшая в 1992 году, работала гораздо эффективнее популярной тогда антивирусной утилиты Aidstest. Идея выполнения кода программ в эмуляторе процессора для поиска неизвестных вирусов принесла Dr.Web репутацию лучшего инструмента для отлова полиморфных вирусов. Эвристический анализ и борьба с такими вирусами всегда были сильной стороной антивирусных программ Dr.Web.

С 2001 года именно Dr.Web защищает «Почту Яндекса». Антивирусными программами Лаборатории Игоря Данилова пользуются госструктуры России и стран СНГ, а также крупнейшие предприятия и корпорации.

Антивирусное программное обеспечение Dr.Web разработано для множества платформ: Windows, UNIX, Novell NetWare, Mac OS X, Symbian OS, Android. В планах компании – разработка решений и для платформы Solaris.

О чем надо знать

Офисы компании DrWeb несколько раз подвергались нападению неизвестных. В 2014 году атаке подвергся офис в Петербурге: злоумышленники забросили в его окна «коктейль Молотова». Возник локальный пожар, который сумели потушить охранники бизнес-центра, где базируется Лаборатория.

Ранее аналогичным нападениям подвергались офисы компании в Москве и Киеве. По мнению Игоря Данилова, эти атаки на Лабораторию предпринимают авторы вируса, предназначенного для заражения банкоматов.

«Это не конкуренты, а вирусописатели. Незадолго до начала атак к нам по нескольким каналам поступили электронные письма с требованием убрать с нашего сайта описание одного из вирусов, угрожающего банкоматам, а также отказаться от продажи нашего продукта, нейтрализующего этот вирус. Мы на эти письма не отреагировали, и начались эти нападения», — утверждает Данилов.

Прямая речь

О «самом лучшем антивирусе»: «Лучший антивирус лично я выделить не могу. И что значит лучший? Лучшего не может быть по определению. Если только по набору каких-либо заданных параметров. Но кто будет классифицировать эти параметры? Просто превосходно, если у какого-либо антивируса будет хоть одно какое-то собственное технологическое свойство, которое будет выделять его из толпы конкурентов. Но, как правило, все похожи друг на друга, как братья-близнецы. Особенно сегодня, когда практически все антивирусные компании воруют друг у друга технологии и детектирование вирусов».

О текущем состоянии рынка антивирусных программ: «То, что сейчас происходит на рынке, вообще не поддается никакому описанию. Здесь сегодня присутствуют программные продукты, которые просто технологически не могут находиться в стане антивирусов, потому что по своему уровню, если говорить утрировано, это продукция хорошего ученика 11-ого класса. Причем все они называют себя лидерами. Порог вступления в антивирусный клуб сильно снизился, и на первый план вышли борцы с примитивными скриптовыми вирусами».

О вирусных страшилках: «[современный пользователь] привык к постоянным страшилкам: везде вирусы, опасность, все просто кишит троянцами, червями, которые так и норовят украсть у тебя что-нибудь. Подобная атмосфера создается, прежде всего, некоторыми вендорами. Похоже на ситуацию с птичьим гриппом: грядет пандемия, все умрем. Страшно. Кто-то бьет тревогу, а кто-то считает, что ужаса нет. Это же очень выгодно -- постоянно держать в страхе пользователя и внушать ему, что только твое решение защитит его от всех бед. Человек сразу покупает антивирус, а существует вероятность, что он даже никогда не получит вирус, а соответственно, и не узнает, как работает приобретенный продукт».

5 фактов об Игоре Данилове

На создание антивирусов Игоря Данилова сподвигла книга работавшего тогда в Киеве гуру антивирусных исследований Николая Безрукова. Игорь купил его книгу «Компьютерная вирусология» и всю ночь просидел за чтением. Ему показалось, что кое-какие задачи можно решить иначе и более эффективно. При этом молодому программисту не хватило смелости связаться с автором, настолько тот казался ему недосягаемым. «Я даже пару раз пытался ему позвонить, но никто не брал трубку - в общем, не судьба была тогда с ним встретиться», - рассказывал потом Данилов.

Свой первый вирусный анализатор Игорь Данилов написал из энтузиазма, желая избавить от вирусных угроз секретный НИИ, в котором работал.

Поскольку во время создания Даниловым первого антивируса SpiderWeb существовало уже множество хороших программ, он решил сделать ставку на скорость работы. Изначально продукт даже назывался «Торнадо», и на то время он действительно был самым быстрым из всех существующих антивирусных сканеров.

Компания Microsoft в свое время пыталась купить Лабораторию DrWeb и обращалась к Данилову с соответствующим предложением, однако тот отказался продавать свой бизнес.

Dr.Web – обладатель престижного знака VB100% журнала Virus Bulletin за то, что при тестировании программой обнаружено 100% вирусов.

Материалы об Игоре Данилове

Большое интервью с Игорем Даниловым на Webcity

Антивирусный рынок -- большой мыльный пузырь. Интервью с Игорем Даниловым

Краткая история развития компании Доктор Веб

Статья об Игоре Данилове в Википедии