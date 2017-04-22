СМИ сообщили о переносе «столицы» ИГ из Ракки в Дейр эз-Зор

Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) перенесла свою так называемую «столицу» в Сирии из Ракки в город Дейр эз-Зор. Об этом сообщил американский телеканал Fox News со ссылкой на свои источники в минобороны США.

По словам американских военных, они с военных беспилотников наблюдали за тем, как ​сотни «бюрократов ИГ» и «администрация» группировки в течение последних двух месяцев покидали Ракку. Их путь лежал в Дейр-эз-Зор через город Эль-Меядин.

Причиной таких действий исламистов источники назвали усиление авиаударов международной коалиции по Ракке, а также давление со стороны «поддерживаемых США сирийских сил». Представители Пентагона при этом заявили, что хотя «правительства» ИГ в Ракке больше нет, битва за освобождение города неизбежна.

Как отмечает в этой связи телеканал, еще в марте командующий возглавляемой США международной операцией против ИГ в Ираке и Сирии генерал-лейтенант Стивен Таунсенд заявил, что в операции по освобождению Ракки «в той или иной форме» будут участвовать сирийские курдские боевики. По плану Пентагона, курдские отряды должны кружить Ракку.