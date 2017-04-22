Дворкович поддержал идею запретить работать не прошедшим медобследование

Вице-премьер правительства России Аркадий Дворкович поддержал идею не пускать на работу тех сотрудников, которые не проверили свое здоровье. Об этом сообщает RNS.

Такое мнение Аркадий Дворкович высказал на пленарном заседании «Повестка 2017-2025: стратегические инициативы» в рамках Красноярского экономического форума.

Участники форума рассказали вице-премьеру, что на предприятиях «Росатома» перестает работать электронный пропуск, если сотрудник не прошел медобследование. «Что касается не пускать на работу, если человек не проверил здоровье, поддерживаю полностью», — отметил со своей стороны Дворкович.

По его словам, «от места работы это особо не должно зависеть, это должно быть и на предприятиях "Росатома", и в министерстве экономического развития, и на спортивной площадке».

21 апреля Дворкович во время выступления на форуме поддержал предложение ввести для чиновников «право на ошибку». «Конечно, не должно быть права на вторую и третью ошибку. Это перебор. Но на одну ошибку уж точно должно быть право», — приводит его слова ТАСС.

По словам вице-премьера, ошибиться будет «разрешено» тем чиновникам, которые «ориентированы на амбициозные результаты, а не на текущий процесс».