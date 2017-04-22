Военнослужащий российской базы убит в Армении

В Армении убит военнослужащий 102-й российской базы. Его тело нашли в городе Гюмри. Об этом сообщает ТАСС.

Эту информацию агентству подтвердили в полиции Армении. Подозреваемый в убийстве задержан.

В свою очередь, агентство «Интерфакс» уточнило со ссылкой на Генпрокуратуру Армении, что убитый — 21-летний российский военнослужащий Дмитрий Ялпаев. По словам очевидцев, его ударили ножом во время драки.

102-я российская военная база расположена в городе Гюмри, в 126 км к северу от Еревана. По соседству с военной базой находится жилой квартал «8-й городок», где проживают семьи военнослужащих.

12 января 2015 года в городе Гюмри российский военнослужащий Валерий Пермяков, самовольно покинувший расположение части, убил семерых членов армянской семьи Аветисян (включая двухлетнего ребенка и шестимесячного младенца). В тот же день при попытке пересечения армяно-турецкой границы Пермяков был задержан. Его приговорили к пожизненному заключению.

Ранее, в июне 2015-го года, в Гюмри был убит российский военнослужащий Иван Новиков. В убийстве сознался его сослуживец.