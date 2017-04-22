Стали извеcтны подробности убийства российского военнослужащего в Гюмри

Военнослужащий 102-й российской базы в Армении был убит гражданским лицом недалеко от расположения воинской части в городе Гюмри. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

«По предварительным данным, убийство совершено на бытовой почве», — цитирует агентство источник в ведомстве.

В пресс-службе ЮВО также подтвердили информацию о том, что военнослужащему было нанесено ножевое ранение, и о том, что предполагаемый убийца задержан.

В свою очередь, агенство «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах уточнило, что подозреваемому 20 лет. Он страдает психическим заболеванием и ранее проявлял неадекватное поведение, а также проходил по ряду уголовных дел.

Ранее прокурор Ширакской области Карен Габриелян рассказал агентству, что погибшим предположительно является 21-летний контрактник по имени Дмитрий Лапаев. По словам очевидцев, его ударили ножом во время драки.