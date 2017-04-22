Главный военный прокурор России подал в отставку

Главный военный прокурор РФ Сергей Фридинский подал в отставку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Совете федерации.

«Поступило личное заявление Фридинского, где он просит об отставке»,— сказал собеседник агентства.

Согласно Конституции РФ, назначение и освобождение от должности генерального прокурора и его заместителей, в том числе главного военного прокурора, находится в ведении Совфеда. Таким образом, 25 апреля вопрос будет предварительно обсужден комитетами палаты по конституционному законодательству и по обороне и безопасности в закрытом режиме, а 26 апреля он будет рассмотрен на заседании Совфеда.

По словам собеседника агентства, в заявлении Сергея Фридинского причина его ухода не указана. Источник также отметил, что пока в Совфед представлений о назначении нового главного военного прокурора не поступало.

Позже председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров подтвердил, что в Совфед поступило заявление главного военного прокурора РФ Сергея Фридинского об отставке по причине выхода на пенсию по выслуге лет. Как отметил Озеров в интервью РИА Новости, за годы работы Фридинского на посту главного военного прокурора между оборонным комитетом верхней палаты и Главной военной прокуратурой (ГВП) сложилось "самое тесное взаимопонимание и взаимодействие".