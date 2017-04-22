Новый информатор WADA из РФ дисквалифицирован за допинг

Российский спринтер Александр Хютте, информировавший Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) о случаях применения отечественными спортсменами запрещенных препаратов, дисквалифицирован на четыре года. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Такое решение вынес Спортивный арбитражный суд (CAS). Спортсмен был признан виновным в нарушении антидопинговых правил. Срок его дисквалификации отсчитывается с 5 августа 2015 года, когда Хютте был временно отстранен от участия в соревнованиях. Таким образом, все результаты, показанные Хютте с 22 мая 2015-го по 4 августа 2015-го, будут аннулированы. Он сможет снова участвовать в соревнованиях с 6 августа 2019 года.

Ранее СМИ сообщали, что Александр Хютте вел переписку с WADA и IAAF в 2015 году, в которой обвинил своего тренера Зухру Верещагину в получении положительного результата теста. Спортсмен также называл имена партнеров по команде, которые, по его мнению, употребляют запрещенные препараты и просил о сокращении срока дисквалификации.

В марте WADA запустило мобильное приложение поддержки информаторов Speak Up! c помощью которого любой желающий может сообщить о нарушениях антидопинговых правил.