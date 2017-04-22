Кадыров призвал «продажных шайтанов» извиниться за статьи о преследованиях геев в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал публикации о преследовании геев в республике «пиар-кампанией». Об этом сообщает «Интерфакс».

«Откуда у них их аргумент про секретные тюрьмы? Все правозащитники Северного Кавказа поехали посмотреть, нет ни одного такого случая. <…> Просто на Западе очень хотят, чтобы все жили по их правилам, перестали обзаводиться семьями, рожать и растить детей, достойных сыновей. У них там мужчины повыходили замуж за бывших мужчин. Мы в России хотим жить по правилам всевышнего, который породил нас мужчинами и женщинами. Мы хотим любить женщин и жениться на них», — цитирует агентство слова главы Чечни.

В свою очередь, РБК сообщает о том, что общаясь с прессой на фестивале «Шашлык-Машлык» в Грозном Рамзан Кадыров заявил, что журналистам следует «попросить тех продажных шайтанов, чтобы они извинились перед чеченским народом» и «встали на колени за то, что они оскорбили, унизили, обвинили». Из сообщения РБК при этом следует, что под «продажными шайтанами» Кадыров подразумевал авторов статей о преследованиях геев в Чечне.

Он также отверг сообщения журналистов о том, что «якобы кому-то помогают переехать на Запад». «Смешно все это. Никто и никуда не уехал. Чечня маленькая. Об этом знали бы все», — цитирует РБК слова чеченского лидера.