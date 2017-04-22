«Зенит» одержал победу в первом матче на стадионе «Крестовский»

Санкт-петербургский «Зенит» обыграл «Урал» из Екатеринбурга в первом матче 22 апреля на новом стадионе «Крестовский». Об этом сообщает «Р-Спорт».

Встреча в рамках 24-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) завершилась со счетом 2:0. Первый мяч в этой встрече забил защитник хозяев Бранислав Иванович на 86-й минуте. На 93-й минуте отличился полузащитник Йоан Молло. Гости доигрывали матч без троих футболистов — с поля были удалены Эрик Бикфалви, Роман Павлюченко и Роман Емельянов.

Ранее сообщалось, что актер Михаил Боярский, много лет болеющий за футбольный клуб «Зенит», будет диктором на первом матче команды, который пройдет на новом стадионе на Крестовском острове.

Стадион «Крестовский» был введен в эксплуатацию в декабре 2016 года. Арену строили около 10 лет. Первоначально планировалось сдать его в эксплуатацию в 2009 году, однако проект был изменен и позже менялся несколько раз. В результате стоимость работ выросла с 6 миллиардов рублей до немногим менее 40 миллиардов рублей. Стадион примет матчи Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018.