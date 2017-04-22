СМИ назвали стоимость и сроки ремонта авианосца «Адмирал Кузнецов»

Ремонт и модернизация тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» начнется в сентябре на заводе под Мурманском. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на неназванный источник в оборонно-промышленном комплексе.

Ожидается, что уже в сентябре судоремонтное предприятие «Звездочка» подпишет с флотом контракт на второй этап ремонта и модернизации авианосца. «Цена сделки уже согласована — это почти 40 миллиардов рублей», — рассказал источник. Сами работы начнутся в том же месяце на 35-м судоремонтном заводе в Росляково под Мурманском.

Собеседник агентства уточнил, что в ходе модернизации установленный на «Адмирале Кузнецове» ракетный комплекс «Гранит» будет заменен на аналогичный современный комплекс «Калибр-НК». При этом универсальные вертикальные пусковые установки 3С14 будут унифицированы под запуск противокорабельных сверхзвуковых крылатых ракет «Оникс» и перспективных гиперзвуковых ракет «Циркон».

Агентство отмечает, что официального подтверждения этой информации нет.

В ноябре 2016 года вице-президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) по военному кораблестроению Игорь Пономарев сообщил, что северодвинский судоремонтный завод «Звездочка» займется ремонтом и модернизацией «Адмирала Кузнецова» в 2018 году после его возвращения с боевой службы в Средиземном море. В частности, должна быть полностью заменена его «дымящая» котлотурбинная установка, которая вызывает нарекания на флоте. Однако позже информацию о предстоящем ремонте корабля опроверг глава ОСК Алексей Рахманов.