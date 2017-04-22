Фигуристка Медведева третий раз за три месяца побила мировой рекорд

Российская фигуристка Евгения Медведева на командном чемпионате мира по фигурному катанию в Токио установила новый мировой рекорд. Об этом сообщает ТАСС.

По сумме произвольной и короткой программ россиянка набрала 241,31 балла.

Евгения Медведева третий раз с конца января устанавливает мировой рекорд. До этого рекорд (228,56) с 2010 года удерживала кореянка Ким Ён А. В конце января фигуристка из России установила мировой рекорд по сумме короткой и произвольной программ на чемпионате Европы в чешском городе Острава.

На турнире в Токио российская сборная заняла второе место, уступив командам Японии и опередив сборную США. Призовые места на чемпионате также заняли российские пары Евгения Тарасова и Владимир Морозов (второе место в парном катании) и Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев (третье место в танцах на льду).