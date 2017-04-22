«Мемориал» сообщил о попытках запретить школьникам приезжать на конкурс «Человек в истории»

Участникам исторического конкурса для старшеклассников «Человек в истории. Россия – ХХ век», проводимого «Международным Мемориалом», неизвестные угрозами запрещают ехать на награждение в Москву. Об этом сообщается на сайте проекта «Уроки истории. XX век».

Организаторы сообщают, что некие люди звонят детям, представляются чиновниками региональных министерств и в ультимативной форме требуют отказаться от поездки в столицу. Свои требования они объясняют тем, что «Мемориал» запрещен в России. По их словам, требование об отказе поступают из федерального центра.

Как отмечается на сайте конкурса, список работ победителей конкурса не был публичным. Организаторы предположили, что утечка информации, возможно, связана со взломом почты одного из сотрудников.

«Означает ли происшедшее, что руководители региональных министерств образования стали жертвой намеренной дезинформации, а может быть, собственной перестраховки — этот вопрос пока остается открытым. Мы приглашаем всех на церемонию награждения 26 апреля в 11 часов в театр «У Никитских ворот". Праздник должен остаться праздником», — заявили в «Мемориале».

В 2016 году активисты одной из прокремлевских организаций попытались сорвать церемонию награждения победителей конкурса «Человек в истории. Россия — ХХ век». Неизвестные нападали на гостей, оскорбляли учителей и школьников. Общество обратилось к главе московской полиции с просьбой возбудить уголовное дело, а правозащитники попросили провести проверку по факту бездействия полицейских. В этом году без объяснения причин один из арендодателей разорвал договор с «Международным Мемориалом» об аренде зала для церемонии.