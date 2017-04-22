Суд в Панаме отпустил под залог основателей фирмы Mossack Fonseca

Суд в Панаме отпустил под залог двух основателей юридической фирмы Mossack Fonseca, с которой была связана публикация в 2016 году «панамского архива». Об этом сообщает Reuters.

По словам адвоката основателей фирмы Гиллермины МакДоналд, Юрген Моссак и Рамон Фонсека заплатили каждый по 500 тысяч долларов и будут освобождены уже в субботу. МакДоналд уточнила, что в суде посчитали, что подозреваемые не покинут страну, так как они сотрудничали со следствием.

Год назад Международная организация журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовала расследование, основанное на документах панамского регистратора офшоров Mossack Fonseca. Архив документов охватил период с 1977 по 2015 год. В нем говориорсь об офшорных схемах сокрытия миллиардов долларов, к которым могут быть причастны 12 бывших и действующих глав государств и еще более ста политиков и знаменитостей из 50 стран мира. Позднее ICIJ обнародовал расширенную базу данных клиентов панамского регистратора офшоров Mossack Fonseca.

Правительство Панамы пообещало провести всестороннее расследование скандала с Mossack Fonseca и выяснить, насколько ее деятельность соответствовала местному и международному законодательству. Сама фирма назвала публикацию незаконной, основанной на похищенной информации и подала иск в суд.