В Минфине предложили облагать НДФЛ доходы по депозитам

Заместитель министра финансов России Илья Трунин выступил за обложение доходов россиян по депозитам налогом на доходы физических лиц (НДФЛ). Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы считаем, что в этом направлении надо идти, потому что не очень понятно, почему мы такой вид доходов не облагаем вовсе», — цитирует агентство слова Трунина.

Замминистра высказал недоумение, почему даже с зарплат ниже среднего налог удерживается, а если гражданин получает 1 млн рублей дохода по процентам, то не платит с них ни рубля НДФЛ. «Я думаю, даже если мы не будем ставить этот вопрос, этот вопрос будут ставить в политическом плане», — добавил он.

В настоящее время в российских банках доходы по вкладам не облагаются подоходным налогом, если ставка вклада в рублях не превышает ключевой ставки ЦБ, увеличенной на 5%.

Осенью 2016 года в Министерстве финансов России сообщили о том, что рассматривают вариант налогообложения дохода по банковским вкладам населения.