В Совфеде допустили поставку Сирии современных систем ПВО

Россия в приоритетном порядке может поставить Сирии необходимые количество систем противовоздушной обороны (ПВО), если будет достигнута такая договоренность. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктора Озерова.

Сенатор отметил, что приоритетная поставка систем ПВО в Сирию не потребует дополнительной нагрузки на российскую оборонную промышленность.

Виктор Озеров также подчеркнул, что в поставках «нет ничего сверхординарного, учитывая, что Сирия находится в состоянии войны с террористами и что Россия помогает ей в реализации задачи борьбы с терроризмом». «Это не будет нарушать норм международного права и Совбеза ООН, системы ПВО являются не наступательным, а оборонительным оружием», — заявил глава комитета.

Днем ранее президент Сирии Башар Асад заявил в интервью РИА Новости, что Дамаск заинтересован в системах ПВО последнего поколения, а переговоры по этому вопросу между министерствами обороны двух стран назвал «частью ежедневных отношений». При этом он отметил, что террористы уничтожили более половины системы ПВО в стране и она нуждается в восстановлении.