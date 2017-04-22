Геннадий Падалка решил уйти из отряда космонавтов

Российский космонавт Геннадий Падалка написал заявление об отчислении из отряда космонавтов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника Центра подготовки космонавтов (ЦПК) Юрия Лончакова.

«Поступило заявление Геннадия Ивановича, оно будет рассмотрено на межведомственной комиссии примерно через две недели», — цитирует агентство собеседника.

При этом Юрий Лончак отметил, что в ЦПК не видят большой трагедии в его уходе, так как благодаря новому набору в отряде достаточно космонавтов, некоторые из которых еще не летали в космос.

21 апреля об уходе Геннадия Падалки сообщила газета «Московский комсомолец». По данным издания, такое решение было принято «на днях», однако, с чем оно связано, не уточнялось. В свою очередь, в интервью «Комсомольской правде» космонавт заявил, что «пока еще числится в отряде». «Все комментарии после 28 апреля»,— сказал он.

Геннадий Падалка является рекордсменом по общей продолжительности космических полетов. Суммарно он пробыл на околоземной орбите 878 дней. Первый полет в космос Падалка совершил в 1998 году.