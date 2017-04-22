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22 апреля 2017, 09:31
выборы спецслужбы США ФБР

ФБР заподозрило Москву в попытках внедриться в окружение Трампа

ФБР
ФБР

Агенты Федерального бюро расследований (ФБР), расследующие предполагаемое вмешательство России в выборы президента США, допускают, что Москва пыталась внедриться в кампанию Дональда Трампа через его советников. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванный источник.

Представители спецслужб склоняются к выводу, что Россия для этих целей использовала каналы обратной связи в общении с людьми из окружения Трампа. Об этом могут свидетельствовать собранные в прошлом году данных о взаимодействии представителей кампании Трампа с представителями российских властей.

В частности, предполагается, что Россия использовала связи с Картером Пейджем, который ранее занимал должность советника кандидата в президенты от Республиканской партии. При этом отмечается, что Пейдж был не единственным советником Трампа, который общался с российскими чиновниками в ходе предвыборной гонки.

На прошлой неделе газета The Washington Post писала, что в ФБР были уверены, что Картер Пейдж общался с представителями российских власте во время президентской кампании Дональда Трампа. Спецслужбы якобы получили эту информацию в 2016 году, после получения судебного разрешения на прослушивания разговоров Картера Пейджа. При этом Пейджу до сих пор не выдвинуто никаких официальных обвинений.

Ранее сообщалось, что ФБР работает над созданием специального подразделения для координации расследования о возможном российском вмешательстве в выборы президента страны. По данным СМИ, новый отдел будет базироваться в штаб-квартире ФБР в Вашингтоне, в него войдут 20 агентов со всей страны.

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