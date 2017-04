Вооруженный ножом мужчина задержан на вокзале в Париже

В Париже полицейские задержали вооруженного ножом мужчину на Северном вокзале. Об этом сообщает телеканал BFM-TV.

По предварительной информации, мужчина был задержан, когда он приблизился с ножом в руке к полицейскому патрулю. По другой информации, дежурные полицейские были осведомлены о том, что неизвестный с ножом вошел в здание вокзала, и задержали его. При этом мужчина не оказал сопротивления.

Наличие ножа в руке он объяснил тем, что «боялся за свою жизнь». В полиции сказали, что он с самого начала не представлял угрозы. Между тем, здание вокзала было обследовано группой кинологов.

В свою очередь, задержание испугало пассажиров, часть которых покинули место происшествия, бросив багаж.

Armed police arrest man at Gare du Nord in last half hour #Paris pic.twitter.com/sRyfgFAhNw