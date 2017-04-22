В посольстве РФ в США заявили о похищении Селезнева американскими спецслужбами

В посольстве России в США заявили, что россиянин Роман Селезнев, приговоренный судом в Сиэтле к 27 годам тюремного заключения за кибермошенничество, был «фактически похищен американскими спецслужбами». Об этом говорится в сообщении, размещенном на странице посольства в Facebook.

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что по-прежнему рассматривают арест Романа Селезнева как незаконный.

«По имеющейся информации, его адвокаты будут обжаловать решение суда», — отмечается в сообщении на странице посольства.

В минувшую пятницу федеральный прокурор США по Западному округу штата Вашингтон Аннетт Хейс заверила, что вынесенный Роману Селезневу приговор не имеет под собой политической подоплеки. Таким образом она прокомментировала заявление самого осужденного, сделанное после вынесения приговора, о том, что он является политзаключенным.

Ранее Роман Селезнев назвал приговор политическим и «равносильным смертному», а также обратился к России за помощью. «Как гражданин России я шлю сообщение официальным лицам моей страны: пожалуйста, помогите мне, я вас умоляю», — заявил он.