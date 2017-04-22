Пранкеры заставили Скрипку извиняться за слова о гетто для русскоязычных

Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус), разыграли лидера украинской рок-группы «Вопли Видоплясова» Олега Скрипку, позвонив ему от имени главы МВД Украины Арсена Авакова. Об этом пранкер 22 апреля рассказал радиостанции «Говорит Москва».

Запись разговора была выложена на YouTube. Пранкер Лексус заставил Олега Скрипку извиниться за слова о необходимости создания на Украине гетто для тех, кто не может выучить украинский язык. Скрипка также пояснил, что его слова являются шуткой и были произнесены в неформальной остановке в беседе со студентами. «Я извиняюсь перед Вами и перед всеми русскоязычными и людьми, которые разговаривают на других языках», — ответил музыкант в разговоре с «Арсеном Аваковым».

«Он перед всеми извинился, причем общался на русском языке. Он ссылается на шутку, на какой-то анекдот, который он рассказывал, что это была шутка. Остается только гадать, какие у него еще есть шутки в обиходе. Какой-то у него юмор нездоровый», — отметил Столяров в интервью радиостанции.

Ранее Олег Скрипка заявил, что граждане, которые не могут выучить украинский язык имеют низкий IQ и опасны для Украины. Он призвал создавать для них гетто.