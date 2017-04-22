В Ставропольском крае ликвидации двоих вооруженных боевиков

В Ставропольском крае силовики нейтрализовали двоих боевиков, оказавших вооруженное сопротивление. Об этом сообщает пресс-служба Национального антитеррористического комитета (НАК).

Вечером 21 апреля в районе населенного пункта Усть-Невинский Кочубеевского района сотрудники органов безопасности попытались остановить автомобиль Lada Priora, в котором передвигались вооруженные люди. Находившиеся в машине открыли огонь из автоматического оружия и предприняли попытку скрыться. Ответным огнем они были уничтожены.

«Нейтрализованные бандиты предварительно опознаны: один из них являлся главарем данной ячейки, прошедшим подготовку в лагерях ИГИЛ ("Исламское государство", организация запрещена в РФ, - прим. ред.) и прибывшим в Россию для совершения терактов, другой — ее активным членом», — говорится в сообщении. Спецслужбы считают, что они вынашивали намерение совершить ряд преступлений террористической направленности, в том числе убийства религиозных деятелей и гражданских лиц.

В автомобиле преступников были обнаружены автомат, боеприпасы к нему, компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства. В доме, где проживал один из убитых, найдены гранаты, готовое к использованию самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, травматический пистолет, атрибутика ИГИЛ и религиозно-экстремистская литература.