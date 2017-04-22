МВФ назвал пенсионную реформу условием получения Украиной нового кредита

Директор европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Пол Томсен заявил, что проведение пенсионной реформы на Украине является важным условием сотрудничества фонда с Киевом. Об этом сообщает «УНИАН».

Пол Томсен подчеркнул, что дефицит украинского пенсионного фонда по отношению к ВВП страны является вторым по размеру в мире. Директор европейского департамента МВФ полагает, что в рамках пенсионной реформы следует провести повышение пенсионного возраста, чтобы сократить дефицит.

«Таким образом, да, повышение низких возрастов выхода на пенсию, повышение эффективного пенсионного возраста — критически важно. Это действительно вопрос, относительно которого происходят дискуссии в контексте следующего пересмотра [программы сотрудничества c Украиной], чтобы выйти на надежный план, как справиться с этим в будущем»,— цитирует агентство слова Томсена.

3 апреля Совет директоров МВФ принял решение о выделении Украине 1 млрд долларов. Как заявил президент Украины Петр Порошенко, выделение нового транша является признанием украинских реформ.