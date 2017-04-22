Первый китайский космический грузовик состыковался с орбитальным модулем

Первый китайский грузовой космический корабль «Тяньчжоу-1» в автоматическом режиме успешно состыковался с модулем космической лаборатории «Тяньгун-2». Об этом сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV), которое на своем сайте в прямом эфире транслировало стыковку.

Процесс был завершен в 12:16 по местному времени (07:16 по Москве). Аппарат стал первым запущенным в космос грузовым космическим кораблем, полностью произведенным в Китае.

Грузовой космический корабль «Тяньчжоу-1» был запущен с космодрома Вэньчан в провинции Хайнань 20 апреля. Ракета-носитель «Чанчжэн-7 Y2» с грузовиком стартовала в 19:41 по пекинскому времени (14:41 по Москве). После этого космический грузовик был выведен на расчетную орбиту. На китайскую космическую лабораторию «Тяньчжоу-1» доставил около 6 тонн грузов, включая оборудование и материалы для космических экспериментов.