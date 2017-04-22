В Ялте открыли памятник 32-му президенту США Франклину Делано Рузвельту. Об этом сообщает «Интерфакс».

Памятник был открыт 22 апреля на улице, носящей имя Рузвельта. Как пояснил мэр города Андрей Ростенко, бюст установлен «с учетом заслуг Франклина Рузвельта в сохранение мира в XX веке». По его словам, инициатива открыть памятник исходит от общественности города. «Я поддержал эту идею и ставлю перед собой задачу полностью восстановить и сделать улицу Рузвельта одной из самых уютных и желанных для прогулок», — цитирует слова Андрея Ростенко агентство РИА Новости.

Бюст американского лидера более 50 лет назад назад создал севастопольский скульптор Константин Кошкин. Он подарил его Ливадийскому дворцу, где в 1945 году состоялась знаменитая встреча руководители СССР, США и Великобритании. Долгое время памятник хранился в запасниках, а в 2005 году его передали в дар ялтинской гостинице «Бристоль», где был создан небольшой музей Франклина Рузвельта.

«Я счастлив, что наконец-то идея отца, вот это творение спустя 55 лет обрело свое законное место на улице Рузвельта, и отец, думаю, был бы безумно рад», — сказал на открытии памятинка сын скульптора Сергей Кошкин, пишет «Интерфакс».